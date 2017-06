BUITENLANDS VOETBAL - FRANKRIJK

Valbuena speelde twee seizoenen voor Lyon, waarmee hij dit jaar als vierde eindigde in de Franse competitie en in de halve finales van de Europa League werd uitgeschakeld door Ajax. Eerder kwam de flamboyante spelmaker jarenlang uit voor Olympique Marseille en speelde hij ook korte tijd in Rusland bij Dinamo Moskou.

Het contract van Valbuena bij de Franse ploeg van international Memphis Depay liep nog een jaar door. Hij speelde 52 interlands voor 'Les Bleus'.