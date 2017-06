Alle groepsduels Leeuwinnen op EK uitverkocht

Zowel de openingswedstrijd tegen Noorwegen, op 16 juli in Utrecht, als de derby tegen België (op 24 juli in Tilburg) was eerder al uitverkocht.

Het recordaantal bezoekers voor een voetbalwedstrijd voor vrouwen staat voor aanvang van het EK op 15.637 toeschouwers, die afkwamen op het duel in de Champions League tussen FC Twente en Barcelona in de Grolsch Veste. ,,Dit record zal door de uitverkochte openingswedstrijd van het EK met ruim 23.000 bezoekers sneuvelen, maar hopen we met de finale op 6 augustus weer terug te kunnen geven aan Enschede'', liet toernooidirecteur Bert van Oostveen optimistisch weten.

Voor de andere 28 wedstrijden van het EK zijn nog wel tickets verkrijgbaar.