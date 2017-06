De Gendt (30) ging zondag niet meer van start in de laatste etappe van het Critérium du Dauphiné wegens een pijnlijke rechterpols.

Maandag bleek bij nader onderzoek dat hij worstelt met het zogenoemde intersectiesyndroom, ook wel een 'roeierspols' genoemd. De Gendt reed in de Dauphiné na zijn zege in de openingsetappe vijf dagen in de leiderstrui.