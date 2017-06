Groenhart: 'Hij komt er niet met excuses van af'

Groenhart sloeg zijn opponent Harut Grigorian knock-out, waarna hij in de ring werd aangevallen door omstanders. De man die de eerste klap uitdeelde, is een voormalig MMA-vechter met een sportschool in Nederland. Hij is inmiddels aangeklaagd door organisator Glory en kan ook uit het kamp van Groenhart nog wat verwachten.

Shine

"Zeker bij mij komt hij er niet met excuses van af, hij kan nog wel het een en ander verwachten", aldus Groenhart, die het incident niet als schadelijk voor het imago van de kickbokssport ziet. "In het voetbal en het tennis zie je ook dat er mensen het veld op komen en iets doen. Overal heb je emotionele fans die even wat shine willen meepakken", aldus Groenhart.

Met het gebit van de kickbokser gaat het weer beter. "Ik heb nog een beetje last van de onderkant, maar dat komt wel weer goed. Het gevoel moet weer even terugkomen."