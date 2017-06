Beide partijen wachten echter nog op dispensatie van de Franse voetbalbond (LFP). Op basis van de reglementen mogen geen trainers ouder dan 65 jaar in het Franse betaalde voetbal worden aangesteld.

AS Monaco

Ranieri wordt in oktober 66 jaar. Hij staat niettemin te popelen om terug te keren in de Franse competitie. Hij was in de Ligue 1 eerder werkzaam voor AS Monaco, tussen 2012 en 2014.

De doorgewinterde Ranieri zat verder op de bank bij onder meer Napoli, Fiorentina, Valencia, Juventus en AS Roma. Met Leicester City (2015-2017) zorgde hij voor een historische prestatie door in 2016 de landstitel te veroveren. In februari van dit jaar werd Ranieri ontslagen wegens de slechte resultaten.