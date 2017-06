Koeman zet in op wereldkampioenen

Koeman, de andere trainers van Everton en de complete clubleiding hebben met grote bewondering de wereldtitelstrijd in Zuid-Korea gadegeslagen. Koeman had met de jeugd dit jaar al veel krediet gekregen bij de aanhang van Everton. De ontwikkeling van jeugdspelers, die onder de Nederlander hun debuut hebben gemaakt in het eerste elftal, is enorm.

Lookman

Everton-Aanvaller Ademola Lookman (19) speelde op het openingsduel na alle wedstrijden in de eindronden van het WK. Lookman werd eind vorig jaar door Everton aangetrokken, waarna Koeman hem meteen bij het eerste elftal haalde.

Foto: AFP

Calvert-Lewin

Matchwinnaar in de finale was de 20-jarige centrumspits Dominic Calvert-Lewin van Everton. Hij bracht met een goal in de eerste wedstrijd op het WK het elftal op gang en had een grote bijdrage in de wereldtitel. Onder Koeman kwam hij al elf duels in actie bij Everton.

Foto: AFP

Jonjoe Kenny is de beste verdediger van de Engelse ploeg onder 20 jaar en presteerde voortreffelijk op het WK. Kenny heeft twee optredens achter zijn naam staan voor Everton in de Premier League. Kieran Dowell is een 19-jarige middenvelder van Everton, die vorig jaar al debuteerde bij de club uit Liverpool. Ook hij wordt als een groot talent beschouwd.

Durven

In zijn column in Telesport daagde Koeman andere coaches in Engeland begin dit seizoen uit om veel meer gebruik te maken van de eigen talenten. "Met de talenten van de Engelse opleidingen is niets mis", zei hij. "Hun talent is groot, maar je moet het wel durven gebruiken. Als ze goed genoeg zijn, stel ze dan op!"