Transfer Klaassen naar Everton zo goed als rond

De afronding van de transfer kan nog enkele dagen in beslag nemen, maar bij Everton rekent men al op de komst van de Ajax-captain. Het binnenhalen van de belangrijkste voetballer van Ajax wordt als een grote slag beschouwd.

Groot vertrouwen

Koeman heeft als coach van de Engelse topploeg de grootste stem in de transfer van de speler. Daarmee weet Klaassen zich verzekerd van een groot vertrouwen van de trainer en dat is cruciaal bij een verhuizing van een voetballer naar het buitenland.

De Nederlandse coach heeft voor Klaassen voorlopig een uitzonderingspositie gecreëerd, want hij is vastbesloten van de blauwe helft van de stad Liverpool geen Nederlandse enclave te maken. Het grootste aantal Nederlanders blijft in de trainersstaf zitten en zal niet worden gevormd door een Oranje-clan in de selectie. Klaassen is na keeper Maarten Stekelenburg de tweede Nederlandse speler die deel gaat uitmaken van Everton sinds Koeman er in de zomer van 2016 neerstreek.

Klapper

Voor Ajax en de Eredivisie is een transfer van Klaassen opnieuw een klapper. Zelfs voor Everton is hij een stevige aankoop, maar de steenrijke eigenaren willen met hun club de top bestormen en er zullen meer aankopen volgen. De huidige topzes (Man City, Man United, Chelsea, Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur) gaan ook nog grote dingen doen. Het betekent dat Klaassen zal worden uitgedaagd om de lat hoger te gaan leggen dan voorheen bij Ajax.