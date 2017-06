Naam NEC-verdediger zingt rond in Heerenveen

"Bij het evalueren van de tweede seizoenshelft hebben we naar het totaalplaatje gekeken", zegt technisch manager Gerry Hamstra. "Er is nooit één punt waar het mee te maken heeft, maar altijd met meerdere factoren. Een van de oorzaken was de afwezigheid door blessures van belangrijke spelers als Stijn Schaars, Jerry St. Juste en Joost van Aken in een groot deel van de tweede seizoenshelft. Dat was onze driehoek achterin, het fundament. Dat is een hele tijd weggeweest”, aldus Hamstra.

Met het oog op versterking van dat fundament wil SC Heerenveen een gelouterde centrumverdediger toevoegen aan de selectie. Daarvoor circuleert in Friesland de naam van Dumic, die ook in de belangstelling staat van het Belgische RC Genk. "Met St. Juste en Van Aken hebben we prima verdedigers, maar we willen een stabiele verdediger met extra ervaring erbij. Ook kijken we nog naar een buitenspeler. We moeten ook anticiperen op wat er eventueel kan gebeuren”, aldus Hamstra, die weet dat Sam Larsson al langere tijd zijn zinnen heeft gezet op een transfer. "We hebben gezegd dat we willen meedenken, maar daarvoor zal het plaatje voor alle partijen goed moeten zijn.”

Jeugdspelers doorgeschoven

Centrumverdediger Kik Pierie, die in de play-offs zijn debuut in het eerste maakte, en de Noorse buitenspeler Dennis Johnson worden vanuit de jeugd doorgeschoven en zullen komend seizoen volwaardige selectiespelers zijn bij SC Heerenveen.