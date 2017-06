'Geen verscherpt toezicht op EK vrouwenvoetbal'

"Omdat het evenement sowieso al heel goed wordt beveiligd. We werken in werkgroepverband heel nauw samen met het Ministerie van Veiligheid & Justitie, de nationaal coördinator terrorismebestrijding en Raad van Hoofdcommissarissen.” Van Oostveen en zijn werkgroep - bestaande uit twintig fulltimers - zijn al ruim tweeënhalf jaar bezig met de organisatie van het eerste EK vrouwenvoetbal in eigen land ooit. En uiteraard is ook de veiligheid een hot item.

Low cost

Het organiseren van het EK voetbal voor vrouwen in Nederland kost in totaal een kleine twaalf miljoen euro. Dat geld wordt opgehoest door de KNVB, UEFA en het Ministerie van VWS. "Tegelijkertijd levert het volgens planning ook krap twaalf miljoen op, zodat we onderaan de streep op nul uitkomen”, vertelt Van Oostveen. "Het wordt relatief low cost georganiseerd, ook omdat aan dit toernooi niet de grote sponsor- en televisiebedragen zitten zoals bij de mannen.”

Van Oostveen, die begin september vorig jaar vertrok als directeur betaald voetbal bij de KNVB, is naar eigen zeggen tevreden in zijn nieuwe rol. "Ik vind het heerlijk”, vertelt de man die voorheen vaak diende als kop van Jut. "Ik werk nu in een kleinschalige organisatie, dat is ook weleens lekker. Bovendien is het een interessant project met een langdurige voorbereiding. Het is leuk om daar een rol in te mogen spelen.”