Dumoulin weet niet of leiderstrui reëel is

"Ik weet niet of dat op dit moment reëel is”, aarzelde Dumoulin. "De afgelopen twee dagen waren de benen niet super. Maandag had ik ook in het slot moeite om in de eerste groep te blijven. Voor Michael heb ik niks kunnen doen”, zo leek de 26-jarige Maastrichtenaar daar nog het meeste van te balen.

Zwaar

In de Giro kon hij immers verschillende malen leunen op zijn ploegmaten. En als zij er voor hem zijn, wil hij dat terugbetalen en in de derde etappe lukte dat niet. "Ik wilde wel, maar ik had het gewoon zwaar”, zo heetten de twee laatste ritten in Zwitserland vlak, maar waren dat met respectievelijk 2412 en 1635 hoogtemeters geenszins.

Achter de finish kon hij ondanks zijn persoonlijke teleurstelling toch blij zijn voor de ploeg en Matthews, met wie hij aan het begin van het seizoen de banden aantrok tijdens een trainingskamp. "Dit is supermooi voor Michael, ook met het oog op de Tour de France. Het geeft een boost aan alle jongens die over een paar weken in Frankrijk rijden en voor mij is het nu mooi om daar deel van uit te maken.”

Exceptioneel

Matthews zelf was weer vol lof over Dumoulin. "Tom heeft iets exceptioneels gepresteerd door de Giro te winnen. Zoiets groots zorgt er voor dat heel de ploeg een ’boost’ krijgt. En je merkt ook dat iedereen zich daarna extra wil bewijzen en er nog harder voor gaat werken. Aan het begin van het jaar test je elkaar op trainingskamp en als je Tom dan de Giro ziet winnen, wil je ook laten zien waartoe je in staat bent. Dat is met deze zege en het geel hier in Zwitserland gelukt, hopelijk kan ik dat in de Tour de France een vervolg geven.”