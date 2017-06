'Hopelijk betaalt inbreng van Foppe zich uit'

"Foppe brengt natuurlijk onwijs veel ervaring mee", zegt Wiegman. "Allereerst als mens, met een heldere geest en ontzettend veel voetbal- en levenservaring die hij graag deelt. Daarnaast heeft hij eindtoernooien gespeeld met andere teams, waar hij af en toe over vertelt", zegt de bondscoach over de man die in 2006 en 2007 met Jong Oranje de Europese titel veroverde.

"Zowel op als naast het veld werken we heel prettig met elkaar samen. Overigens ben ik ook met de rest van de technische staf, die in totaal uit vijf mensen bestaat, heel blij. Je merkt aan alles dat we experts in huis hebben. Hopelijk betaalt zich dat straks ook op het EK uit.”

Lees het hele verhaal met bondscoach Sarina Wiegman over het EK vrouwenvoetbal in de Telegraaf/TELESPORT van dinsdag 13 juni.