Op 18 juli 2013 proefde Rus het laatst het zoet van een zege op WTA-niveau. „Ik sta de laatste maanden lekkerder op de baan. Ik hoop deze lijn te kunnen doortrekken. Ik ben weer terug bij mijn oude coach, Ralph Kok. Het gaat gewoon goed nu”, vertelde ze gistermiddag. In Rosmalen ontbreekt Kok, die herstelt van een operatie, maar neemt Fed Cup-captain Paul Haarhuis de honneurs waar. „Ik denk dat ze vertrouwen heeft gemist. Als je niet wint, gaat dat aan je knagen”, vertelde Haarhuis over Rus. Babos geldt zeker niet als een specialiste op gras, maar is wel de nummer 36 van de wereld. En dus geeft deze zege het broodnodige vertrouwen.

De linkshandige speelster uit Delft bereikte in 2012 de 61e positie op de wereldranglijst. In datzelfde jaar schopte ze het tot de vierde ronde van Roland Garros. Bij het grandslamtoernooi in Parijs verraste ze in 2011 vriend en vijand met een sensationele zege op de Belgische grootheid Kim Clijsters.

Fysieke malheur en een gebrek aan geloof in eigen kunnen voorkwamen een definitieve doorbraak. De afgelopen jaren belandde Rus, de huidige nummer 183 van de WTA-ranglijst, in het challengercircuit en bleef daar steken. Alleen in de Fed Cup kwam de oude Rus nog weleens bovendrijven. Ondanks haar matige jaren nam de frustratie zelden de overhand als ze de grote toernooien voor de tv moest kijken. „Soms wel, maar ik heb ook nog een ander leven. Ik ga niet gefrustreerd voor de tv zitten. Ik heb wel wat beters te doen.”