Koeman creëert uitzonderingspositie voor Klaassen

Koeman heeft voor Klaassen voorlopig een uitzonderingspositie gecreëerd, want hij is vastbesloten van de blauwe helft van de stad Liverpool geen Nederlandse enclave te maken.

Het grootste aantal Nederlanders blijft in de trainersstaf zitten en zal niet worden gevormd door een Oranje-clan in de selectie. Klaassen is na keeper Maarten Stekelenburg de tweede Nederlandse speler die deel gaat uitmaken van Everton sinds Koeman er in de zomer van 2016 neerstreek.

De oud-international gaf eerder aan dat de Eredivisie nog steeds grote talenten voortbrengt, maar dat alleen een select groepje rijp is om direct zijn plek te veroveren bij een grote club in de Premier League.

Klaassen heeft er in de ogen van Koeman goed aangedaan om zich eerst een aantal jaren door te ontwikkelen in de hoofdmacht van Ajax. Hij komt straks niet met lege handen binnen in de kleedkamer van Everton maar met drie landstitels, een KNVB-beker, een finale in de Europa League en veertien interlands bij Oranje. Dan ben je als 24-jarige meteen iemand in de selectie.