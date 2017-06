Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nadal nu al zeker van ATP Finals

28 min geleden ANP

Het duurt weliswaar nog vijf maanden, maar tennisser Rafael Nadal weet zich nu al verzekerd van deelname aan de seizoensfinale in Londen. De 31-jarige Spanjaard kwalificeerde zich als eerste voor de ATP Finals (12-19 november) door zondag Roland Garros te winnen, voor de tiende keer al in zijn carrière. Nadal heeft daardoor al genoeg punten verzameld om op de ranglijst van dit seizoen in de top acht te eindigen.