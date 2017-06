De komst van de 23-jarige Engelsman naar de ploeg van Koeman is slecht nieuws voor Maarten Stekelenburg, die afgelopen seizoen toch al niet verzekerd was van een basisplaats bij de 'Toffees'.

De Haarlemmer begon het seizoen als nummer één onder de lat, maar na de jaarwisseling koos Koeman bijna altijd voor de Spanjaard Joel Robles. Stekelenburg kwam in 2017 nog maar drie keer in actie in de Premier League.