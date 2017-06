UEFA komt met 5 extra onderscheidingen

Tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League op 24 augustus in Monaco worden ook de beste doelman, verdediger, middenvelder en aanvaller van afgelopen seizoen in het belangrijkste Europese bekertoernooi gekozen. Een dag later, bij de loting voor de Europa League, gaat er een prijs naar de beste speler van vorig seizoen in dat toernooi.

De jury bestaat uit de trainers van de clubs die afgelopen seizoen uitkwamen in de Europese hoofdtoernooien en 55 sportjournalisten, uit ieder land dat bij de UEFA is aangesloten één. De genomineerden voor de vijf nieuwe prijzen worden op 4 augustus bekend gemaakt, de drie kandidaten voor voetballer en voetbalster van het jaar op 15 augustus. Die twee onderscheidingen gingen afgelopen jaar naar de Portugese superster Cristiano Ronaldo en Ada Hegerberg uit Noorwegen.