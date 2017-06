Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Haase sneuvelt al vroeg voor eigen publiek

47 min geleden

Robin Haase is na één partij alweer klaar op het Ricoh Open. De nummer 43 van de wereld ging in Rosmalen in drie sets onderuit tegen de nummer 65 van de wereldranglijst Daniil Medvedev: 7-6 (5), 3-6, 6-3.