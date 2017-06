Ajax kiest voor Keizer

De huidige trainer van Jong Ajax en de Amsterdamse club zijn de contractonderhandelingen gestart. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Keizer tweede man zou worden naast een gerenommeerde coach om op termijn te worden klaargestoomd voor het hoofdtrainerschap.

Maar nadat een aantal opties afviel, durfde het technisch hart van Ajax het toch aan met Keizer, een neefje van wijlen Ajax-icoon Piet Keizer, in zee te gaan.

Marcel Keizer werd afgelopen seizoen tweede in de Jupiler League met Jong Ajax.

Winter

Omdat de oud-coach van FC Emmen en Cambuur als speler én trainer geen enkele internationale ervaring heeft, wordt er gezocht naar zwaargewichten naast Keizer. Aron Winter, die bij Ajax A1 moet wijken voor John Heitinga, is een voorname kandidaat om Keizer te assisteren.

Goede verhalen

Ronald de Boer brak onlangs in TELESPORT VNDG al een lans voor Keizer. ,,Ik heb als eerste gezegd Marcel Keizer, omdat ik over hem heel goede verhalen hoor”, zei de analist. ,,En ik vind altijd: als je weet wat je in huis hebt, waar je heel veel vertrouwen in hebt, waarom moet je je dan laten leiden door andere mensen?"

De Boer stelde verder dat hij 'heeft genoten van het spel van Jong Ajax onder Keizer, over wie iedereen uit zijn omgeving erg positief is'.

