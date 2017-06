"Blijkbaar was er in het hogere segment geen trainer te vinden. Denk aan Roger Schmidt, Michael Laudrup of desnoods Van Gaal. Daarom hebben ze het nu waarschijnlijk in de eigen gelederen gezocht."

Mede daarom moet de clubleiding wel een aantal zwaargewichten om Keizer heen gaan plaatsen. "Tot dusver is hij vooral in de Jupiler League actief geweest en er staat een hoop op het spel voor Ajax. Ze móéten komend seizoen eigenlijk weer een keer kampioen worden. Hennie Spijkerman heeft veel ervaring en zou eigenlijk bij Jong Ajax aan de slag gaan, maar hij kan nu eventueel bij het eerste blijven. Ook de naam van Aron Winter wordt genoemd. Hij heeft een bescheiden trainerscarrière, maar als speler wel een grote internationale loopbaan achter de rug. John Heitinga loopt ook nog rond bij Ajax."

Edwin van der Sar, Marc Overmars en Dennis Bergkamp krijgen ook een belangrijke taak. "Het technisch hart moet Keizer nadrukkelijk gaan coachen en begeleiden. Hij gaat nu natuurlijk van de Jupiler League naar de Champions League. Dat betekent dat Ajax een sprong in het diepe maakt."

