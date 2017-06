Kruijswijk doet goede zaken in Zwitserland

De kopman van LottoNL-Jumbo, die in de Giro d'Italia moest afstappen vanwege maagproblemen, maakte tot en met de meet deel uit van een groepje met favorieten en finishte uiteindelijk als derde.

Damiano Caruso van BMC ging als tweede onde de finishboog door en nam zodoende de gele trui over. Kruijswijk is op 15 seconden de eerste achtervolger van de Italiaan.

Warbasse wint

De 143 kilometer lange bergrit, die finishte in het 1327 meter hoog gelegen wintersportoord Villars-sur-Ollon, werd gewonnen door Larry Warbasse van Aqua Blue Sport. De Amerikaan bleek de sterkste van een groep, waar ook Lars Boom (LottoNL-Jumbo) en Nick van der Lijke (Roompot-Nederlandse Loterij) deel van uitmaakten. Op de meet had hij 40 seconden over op de favorieten.

De Nederlanders konden de achtervolgers niet voorblijven. Van der Lijke kwam bovendien net tekort voor de bergtrui.

Dumoulin

Tom Dumoulin haakte op de slotklim al vroeg af bij de grote namen. De winnaar van de Giro d'Italia wist voor de rit al dat hij het lastig zou krijgen.

De Limburger begon de dag als nummer twee van het klassement, achter zijn sprintende Sunweb-ploeggenoot Michael Matthews, maar verwachtte niet dat hij de leiding in het klassement zou kunnen overnemen.

"Ik weet niet of dat op dit moment reëel is”, twijfelde Dumoulin. "De afgelopen twee dagen waren de benen niet super. Maandag had ik ook in het slot moeite om in de eerste groep te blijven."