Klopp houdt rekening met 'sensationeel goed' Dortmund onder Bosz

"Ik ken Peter Bosz helemaal niet", vertelt Klopp in een fragment dat op Bild Zeitung te zien is. "Ik heb alleen gezien wat Ajax heeft gepresteerd en dat was buitengewoon goed. Ik denk dat het weleens sensationeel goed kan functioneren met Borussia Dortmund."

Foto: AFP

Klopp pakte met Dortmund in 2011 en 2012 de landstitel in Duitsland. In 2013 haalde hij met de geel/zwarten de finale van de Champions League. Die werd verloren van Bayern München. Ook won hij twee keer de Duitse Super Cup. Klopp maakte in 2015 de overstap naar Liverpool, waar hij nog steeds trainer is.

Tuchel

De afgelopen twee seizoen was Thomas Tuchel trainer in het Ruhrgebied. De oefenmeester moest ondanks het pakken van de DFB-Pokal vertrekken. "Ik geloof dat zijn reputatie niet is beschadigd. Het is ietwat ongebruikelijk om met een prijs te vertrekken, maar dat soort dingen gebeurt", aldus Klopp.