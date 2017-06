Oranje is in voorbereiding op het Europees kampioenschap in eigen land. In de groepsfase stuit Nederland bij het toernooi op Noorwegen, Denemarken en België. Op 16 juli is Noorwegen in de Galgenwaard de eerste opponent. Wiegman maakt woensdag haar definitieve selectie bekend voor het EK in eigen land.

Foto: ANP

Na ruim drie minuten had Oranje al een comfortabele voorsprong. De Oostenrijkse verdediger Virginia Kirchberger werkte de bal, na een voorzet van Shanice van de Sanden, in eigen doel. Vivianne Miedema verdubbelde kort daarna de score. Voor de twintigjarige aanvalster betekende dat haar 39e doelpunt in vijftig interlands. Miedema debuteerde 26 september 2013 in de wedstrijd tegen Albanië.

Het prachtige derde doelpunt kwam in de 38e minuut op naam van Lieke Martens. Na rust wist Oranje in de Adelaarshorst niet meer te scoren.