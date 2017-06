Bij een zege had Zuid-Korea het ticket voor het WK bijna binnen gehad. Nu heeft de halvefinalist van het WK van 2002 kwalificatie nog in eigen hand, maar komt het aan op de laatste twee wedstrijden. Iran is in groep A van de Aziatische kwalificatiezone al zeker van het WK.

De nummer twee plaatst zich ook automatisch, de nummer drie moet play-offduels spelen. Zuid-Korea is na acht van de tien speelronden tweede met één punt voorsprong op Oezbekistan.

Zuid-Korea speelt 31 augustus thuis tegen Iran en sluit de kwalificatiereeks 5 september af bij Oezbekistan, dat maandag met 2-0 bij Iran verloor.