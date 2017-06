Vier dagen na de pijnlijke nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Zweden (2-1), won de ploeg van bondscoach Didier Deschamps een oefenwedstrijd tegen Engeland met 3-2. Frankrijk speelde in Stade de France bijna de gehele tweede helft met een man minder na rood voor Raphaël Varane, maar was desondanks toch sterker dan de Engelsen.

Foto: Reuters

Harry Kane opende in de negende minuut de score voor Engeland. De spits redde zaterdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland een punt voor zijn land (2-2). Dankzij treffers van Samuel Umtiti en Djibril Sidibé gingen de Fransen met een voorsprong rusten.

Foto: AFP

Direct na de pauze kreeg Varana rood voor een overtreding in het zestienmetergebied. Kane benutte de strafschop en Engeland leek op weg naar een goed resultaat. Met tien man lukte het de Fransen alsnog het initiatief te houden en de wedstrijd te winnen. Ousmane Dembélé maakte in de 78e minuut de winnende treffer.

Lees ook op telesport.nl:

- 'Catastrofaal scenario' dreigt voor Frankrijk