Keizer: bescheiden carrière als voetballer

Hij speelde in de jeugd bij Ajax met onder anderen Dennis Bergkamp en de broers Frank en Ronald de Boer. De verdediger annex middenvelder kwam in 1988 en 1989 vijf keer binnen de lijnen in de hoofdmacht, waarvan slechts twee keer vanaf de aftrap.

Keizer groeide vervolgens bij SC Cambuur wel uit tot een gewaardeerde kracht. Na negen jaar in Leeuwarden speelde hij de laatste jaren van zijn carrière voor De Graafschap en FC Emmen.

