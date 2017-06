Dat was een korte time-out. Waarom heb je de bokshandschoenen zo snel weer aangetrokken?

Müllenberg: „Het was de bedoeling dat ik vorig jaar zomer na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (uitschakeling in achtste finale, red.) gas terug zou nemen, zodat ik meer thuis kon zijn bij mijn zoontje Noah en verloofde Essja. Dat ging een half jaar goed. Toen ik hersteld was van de operaties die ik heb ondergaan aan onder meer mijn hand en neus, verviel ik echter direct in mijn oude patroon. Vanaf het moment dat ik weer mocht stoten, stond alles weer in het teken van het boksen. Dat voelde niet goed. Daarom besloot ik om dit jaar de NK, EK en WK over te slaan. Achteraf gezien was dat een te radicaal besluit. Mijn vriendin zei ook: ’De Europese titelstrijd is zo dichtbij, je bent zo sterk en het boksen is zo belangrijk voor je. Ga naar de EK en zorg dat je die medaille pakt.’ Met die woorden in mijn achterhoofd stap ik in Oekraïne de ring in.”

Hoe moeilijk is het om vanwege de EK meteen weer bijna twee weken van huis te zijn?

„Mijn zoontje is 3 jaar en ik vind het confronterend dat hij nu zelf zegt: ’Papa weer weg’. Ik merk aan zijn gedrag dat hij het niet leuk vindt. Maar ik heb hem beloofd dat we lekker op vakantie gaan, zodra ik terug ben. Bijna een vorm van omkopen, haha. Omdat ik in de afgelopen jaren vaak ben weggeweest, heb ik te veel dingetjes van de kleine niet meegekregen. Toen hij bijvoorbeeld voor het eerst liep of zijn eerste woordje zei, zat ik in Verweggistan. Ik wil nu meer bij hem zijn.”

Hoe reageerden de Nederlandse boksbond, NOC*NSF en jouw werkgever Defensie op jouw besluit?

„Ze zijn natuurlijk blij dat ik gewoon in actie kom op de EK. Ik maak een goede kans op eremetaal en voor Defensie ben ik al jarenlang een positief uithangbord. Als ik was gestopt met boksen, had ik meer op de kazerne aanwezig moeten zijn. Ik ben chauffeur bij de 220 Transportcompagnie. Met de boksbond en NOC*NSF ben ik in gesprek over een aangepast (trainings)programma, waardoor ik in de nabije toekomst wat meer thuis kan zijn. Ik verwacht dat we daar wel uitkomen. Omdat ik een sporter op leeftijd ben, heb ik minder trainingen nodig en duurt het herstel wat langer. Ik kan heel veel op ervaring doen.”

Gezien de recente ontwikkelingen is jouw voorbereiding op de EK verre van ideaal. Met welke doelstelling reis je af naar Charkov?

„Ik ben al twee keer tweede van Europa geworden, nu wil ik die gouden medaille. Het wordt zeker geen makkie, maar ik heb een reële kans. De Ierse jongen (Joe Ward, red.) waarvan ik twee jaar geleden in de finale verloor, doet nu ook weer mee. Tijdens mijn time-out heb ik bijna dagelijks voor mezelf getraind en begin vorige maand won ik nog een prestigieus toernooi in Polen. Die lijn wil ik doortrekken tijdens de EK. Maar ook daarna, want over ruim twee maanden zijn de WK in Hamburg. Door mijn talrijke optredens in de Bundesliga is dat toernooi een veredelde thuiswedstrijd voor mij.”