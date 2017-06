Na twee sollicitatiegesprekken, in verschillende samenstellingen, met de directeuren Edwin van der Sar, Marc Overmars, technisch hart-lid Dennis Bergkamp én hoofdopleidingen Saïd Ouaali werd Marcel Keizer (48) rijp genoeg bevonden om Ajax te gaan leiden.

Het viertal uit de Ajax-top raakte afgelopen seizoen onder de indruk van de werkwijze, attractieve speelwijze (een kopie van die van Bosz) en gedrevenheid van de geboren Amsterdammer, maar wilde vanzelfsprekend een aantal dingen toetsen. Is hij berekend op de toenemende intensiteit en druk? Heeft hij zonder grote spelers- en trainerscarrière het vermogen ook de (iets) oudere spelers te overtuigen van zijn visie? En hoe? De antwoorden stemden de leiding tevreden.

Vandaag schuift Keizers zaakwaarnemer Humphrey Nijman daarom in de ArenA aan bij de directeuren Van der Sar en Jeroen Slop (financieel directeur) om over de invulling van het contract van de nieuwe trainer te praten. Volgens bronnen rondom Ajax zet Keizer in op een verbintenis voor twee seizoenen of langer. Gezien de unieke kans die zich voor Keizer voordoet, worden er tijdens de onderhandelingen geen onoverkomelijke bezwaren gezien en kan hij op korte termijn officieel worden gepresenteerd.

Dinsdagavond werden de raad van commissarissen en bestuursraad van Ajax alvast door de directie bijgepraat over de keuze, die overigens pas tot stand kwam nadat minimaal één nóg geschikter geachte kandidaat afhaakte. Dat blijkt ook uit het feit dat Ajax de nieuwe trainer voor het weekeinde wilde presenteren, maar pas op zaterdag voor het eerst contact opnam met Keizer en Nijman.

