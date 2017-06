Voor de Amsterdammer lag als trainer een lucratief contract klaar bij Arsenal Tula, maar hij bedankte de nummer veertien van de Russische Premier League beleefd voor de eer.

Arsenal Tula handhaafde zich via de play-offs ten koste van FC Yenisey Krasnoyarsk op het hoogste niveau. Kluivert heeft een aantal andere aanbiedingen in beraad, maar wordt ook genoemd als mogelijke coach van Jong Ajax. Tussen de Amsterdamse clubleiding en de oud-speler is echter nog geen contact.