Zeker gezien het megabedrag dat aartsrivaal Ajax naar verwachting op korte termijn gaat opstrijken voor Davy Klaassen (tussen de 25 en 30 miljoen euro). Het tekent de spagaat waar PSV zich in bevindt. PSV heeft geen overvloedig gevulde spaarpot achter de hand zoals aartsrivaal Ajax en moet eerst zelf verkopen om zelf slagkracht te krijgen op de transfermarkt.

Het gevaar bestond aanvankelijk, dat PSV deze zomer lang in de wachtkamer zou zitten, zolang de beoogde vertrekkers Willems en Arias hun ideale vervolgstap niet hadden gevonden. Met de verkoop van Moreno en het bedrag dat nog beschikbaar was na de transfer van onder meer Luciano Narsingh in januari heeft PSV nu een oorlogskas van ruim 10 miljoen euro om zelf de markt op te gaan.

De realiteit is ook, dat het niet zal meevallen voor technisch manager Marcel Brands om een kwalitatief vergelijkbare kracht als Moreno terug te halen. Voor een getalenteerde speler als Jerry St. Juste (SC Heerenveen) zal PSV minstens zoveel moeten betalen als het zelf heeft geïncasseerd voor Moreno.

Rekik

Daarom zal vooral worden gekeken naar spelers die eerder al in beeld waren bij PSV, een andere keuze in hun loopbaan hebben gemaakt en bij hun nieuwe club niet helemaal op hun plek zitten. De voorganger van Moreno, éénmalig international Karim Rekik, zou in dat verband een interessante optie kunnen zijn. Rekik wil weg bij Olympique Marseille en PSV informeerde enige tijd geleden naar de situatie van Rekik, maar een terugkeer naar Nederland is voor hem in dit stadium van zijn carrière niet aan de orde. De eerder door PSV begeerde Mexicaanse centrumverdediger Diego Reyes wist nooit door te breken bij FC Porto, maar is na een sterk seizoen als huurling bij Espanyol echter geen optie volgens Brands.

Brands

De technisch manager van PSV is tevreden met de transfersom voor Moreno en wijst op de status van bijna-dertiger van de Mexicaan, die van invloed is geweest op de hoogte van de transfersom. Het zorgt er immers voor dat AS Roma het betaalde bedrag in principe geheel moet afschrijven. "Hector is destijds voor 3,5 miljoen euro naar ons gekomen. Hij wordt bijna dertig en is naar PSV gekomen voor Champions League-voetbal. Met destijds ook de afspraak, dat als er zich nog een heel mooie kans voor hem zou voordoen, wij hem niet ten koste van alles zouden blokkeren. Aan die afspraak heeft PSV zich gehouden”, aldus Brands. „Daarom komen dit soort spelers ook naar PSV.”