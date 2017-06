Verbruggen bekleedde vanaf 1991 de functie van voorzitter van de Union Cycliste Internationale (UCI), de internationale organisatie voor de wielersport. Onder zijn voorzitterschap maakten de profs hun opwachting op de Olympische Spelen en maakte het beroepswielrennen een grote groei door.

Voornaam bestuurder

In 1996 werd Verbruggen gekozen in het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Ook binnen die organisatie groeide de Brabander uit tot een voornaam bestuurder. Voor de Olympische Spelen van Peking in 2008 werd Verbruggen door toenmalig IOC-voorzitter Jacques Rogge gevraagd om het voorzitterschap van de coördinatiecommissie op zich te nemen.

Jacques Rogge en Hein Verbruggen worden belaagd door Chinese media in oktober 2004. Foto: DE TELEGRAAF

Tijdens zijn bestuurlijke carrière werd Verbruggen herhaaldelijk beschuldigd van betrokkenheid bij allerlei dopingschandalen. Onder meer in 1998 bij de wielerploeg van Festina en met het schandaal rond meervoudig Tour de France-winnaar Lance Armstrong. Uiteindelijk leidden deze beschuldigingen tot een onafhankelijk onderzoek, waarin de beschuldigingen jegens Verbruggen niet hard gemaakt konden worden.

Hein Verbruggen met Lance Armstrong tijdens de Tour van 2002. Foto: PHOTONEWS

Leukemie

De Helmonder kampte al jaren met leukemie, waaraan hij uiteindelijk is overleden.