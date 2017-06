De 26-jarige verdediger, die in het verleden ook vijf seizoenen voor FC Groningen uitkwam, had nog een doorlopende verbintenis tot de zomer van 2019.

Burnet tekende vorig jaar een contract voor drie jaar in Bratislava, maar werd in januari door de Slowaken aan NEC verhuurd. Voor de Nijmeegse club, waar hij in de play-offs mee degradeerde, kwam Burnet negen keer in actie in de Eredivisie.

De linksback is nu transfervrij en kan op zoek naar een nieuwe werkgever.