Bruma (22) heeft een contract voor vijf jaar ondertekend bij de nummer twee van de Bundesliga.

Het afgelopen jaar was Bruma een vaste basisklant bij Galatasaray. Hij kwam tot 37 duels, 11 goals en acht assists. De club van Wesley Sneijder finishte dit seizoen als vierde in de Süperlig.

De Portugees, geboren in Guinee-Bissau, werd tijdens zijn vierjarige periode in Istanbul twee keer uitgeleend: aan het Turkse Gaziantepspor en het Spaanse Real Sociedad.

"We hebben naar hem geïnformeerd, maar hij is veel te duur", stelde technisch manager Marcel Brands precies een jaar geleden over Bruma. In de Turkse pers werd destijds een bedrag van 7,5 miljoen euro als vraagprijs genoemd. De Turken betaalden in 2013 tien miljoen euro aan Sporting Lissabon.