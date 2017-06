"Ik wilde graag bij ADO blijven", aldus de voormalig speler van de club. "Ik heb het hier naar mijn zin en het is een functie die mij past bij een club die ik goed ken. Dat er nu duidelijkheid is over mijn positie en die van trainer Fons Groenendijk geeft een goed gevoel. We zijn bezig om stappen te maken."

Algemeen directeur Mattijs Manders denkt dat Van As de juiste man is. "We zijn zeer tevreden met zijn functioneren bij de club en hebben voor zijn aantreden al de noodzaak ingezien van een echte voetbalman binnen het management. Eigenlijk gingen we er beiden al langer van uit dat we er snel uit zouden zijn met elkaar, want het bevalt ons goed. Maar ik ben blij dat we het nu kunnen melden en dat Jeffrey dus bij ons aan boord blijft. Met hem gaan we proberen weer een strijdvaardige selectie neer te zetten. Jeffrey is daar al weken druk mee."