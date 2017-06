De Turkse werkgever van Wesley Sneijder is met Ajax in gesprek over de afkoopsom voor het een jaar doorlopende contract van de rechtsback, maar heeft nog geen akkoord.

Volgens Tete's zaakwaarnemer Mino Raiola is er echter veel meer belangstelling voor de rechtsback. "Ik ben met een heleboel mensen in gesprek."

Of Tete een verhuizing naar Istanbul ziet zitten, is onbekend. De verdediger kwam afgelopen seizoen niet in de plannen voor van Peter Bosz, maar speelde (vooral in de Europa League) nog een respectabel aantal wedstrijden. Met het vertrek van Bosz naar Borussia Dortmund leek de deur naar contractverlenging bij Ajax alsnog op een kier te worden gezet.

Dat er nu tussen de clubs wordt onderhandeld, lijkt erop te wijzen dat de international zijn zinnen toch op een vertrek heeft gezet. Pas als de clubs een akkoord hebben bereikt – Ajax verlangt naar verluidt drie miljoen euro, plus een percentage doorverkoop en bonussen – is de speler zelf aan zet.