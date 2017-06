Afgang Federer bij rentree

Na tien weken afwezigheid op de ATP-Tour verloor de 35-jarige Zwitser van Tommy Haas: 6-2, 6-7 (8) en 4-6. De 39-jarige Duitser is de nummer 302 van de wereld en houdt er aan het einde van dit jaar mee op.

Het was pas de tweede nederlaag van 2017 voor de Helveet, die sinds Wimbledon 2002 niet meer had verloren in de openingsronde van een grastoernooi.

Federer kwam een set en een break voor en had een wedstrijdpunt in de tiebreak, maar kon niet doordrukken. In de derde set had Haas aan één break genoeg om het karwei te klaren. Met een gezamenlijke leeftijd van 74 jaar zorgden Federer en Haas voor het oudste ATP-duel sinds 1982.

Federer won dit jaar al de Australian Open, Indian Wells en Miami, maar sloeg vervolgens het complete gravelseizoen over. Zijn doel is om Wimbledon voor de achtste keer te winnen, maar in Stuttgart ging het in de voorbereiding op het grandslamtoernooi dus lelijk mis.