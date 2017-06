'Kruijswijk klaar om hard omhoog te rijden'

"Het was echt geen makkelijk sprintetappe, met een hoge col die bedwongen moest worden. Het stukje dat we in Italië reden, was behoorlijk technisch en daar regende het ook", blikte ploegleider Addy Engels terug op de door Peter Sagan gewonnen rit.

"Uiteindelijk was het voor de sprintersploegen makkelijk te controleren. Op het stukje in Italië waar het zo bochtig was en nat, zaten we vooraan toen het eventjes in stukken brak. Vervolgens zaten we tijdens de sprint met Steven netjes op de plek waar je hoort te zitten als je ambities voor het algemeen klassement hebt."

Donderdag moet Kruijswijk, die 16 tellen achterstand heeft op geletruidrager Damiano Caruso, bij de les zijn als er wordt gefinisht in het dorp La Punt-Chamues, gelegen op een hoogte van ongeveer 1700 meter. Engels: "Morgen wordt een dag voor het klassement. Steven rijdt attent, is relaxed en voelt zich goed. Hij is klaar om morgen weer hard tegen die bergen omhoog te rijden."