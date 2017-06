Eerder deze week had de zestigjarige Italiaan nog zijn vertrek aangekondigd in oktober na de laatste WK-kwalificatiewedstrijd. Daar wil hij bij nader inzien toch niet meer op wachten. De Biasi is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging.

Zijn tijd als bondscoach van Albanië verliep redelijk succesvol. Onder leiding van De Biasi plaatste het balkanland zich in 2015 voor het eerst voor een Europees kampioenschap. Op het eindtoernooi in Frankrijk eindigde het land, na een zege op Roemenië, als derde in de poule. Dat was niet genoeg voor een plaats in de achtste finales.

Albanië kan het WK in Rusland normaal gesproken niet meer halen. Spanje en Italië hebben na zes speelronden allebei zeven punten meer dan Albanië.