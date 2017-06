VIDEO - Tennisser voorkomt op bizarre wijze nederlaag

Tegen de Duitser Jan-Lennard Struff voorkwam de 23-jarige Fransman op bizarre wijze dat hij eruit vloog. Met een houdiniact die uit drie delen bestond, overleefde Pouille wedstrijdpunt.

Struff speelde een knappe volley die hij op bewonderenswaardige wijze beantwoordde. Vervolgens trok de nummer zestien van de wereld al keepend het punt alsnog naar zich toe en zegevierde even later met 4-6, 7-6 (5) en 7-6 (8). Na bijna 2,5 uur had Pouille de zege binnen. Bekijk hier de beelden, die de Fransman zelf op zijn Twitteraccount postte.

That's one way to save a match point.. So happy I won this match, it was a tough one to launch the grass season#TeamPouille #MP #ComeOn pic.twitter.com/2vTYDyzGY7