De Friese club is al sinds jaar en dag een eldorado voor Scandinavische talenten. Høegh is al de achttiende Deen die zijn opwachting gaat maken in de hoofdmacht van SC Heerenveen sinds de entree in de eredivisie in 1993. En dan waren er tot op heden ook dertien Zweden, negen Noren, zes Finnen en twee IJslanders te bewonderen in het Abe Lenstra-stadion.

Die historie blijkt behulpzaam bij het binnen hengelen van buitenkansjes als de 26-jarige Høegh, die voor twee jaar heeft getekend met een optie voor een derde jaar. „Hier hebben ze een rijke traditie met Deense spelers, die het ook meestal goed doen. De mentaliteit en de leefomstandigheden zijn vergelijkbaar met die in Denemarken”, aldus Høegh, die na blessureleed op een zijspoor terecht was gekomen bij FC Basel.

"Ik had al na zitten denken hoe het verder zou moeten. Voor mezelf had ik al in gedachten dat ik mijn carrière graag zou voortzetten in Nederland en daarbij dacht ik ook specifiek aan SC Heerenveen door de vele Deense spelers die hier hebben gespeeld. En toen meldde de club zich ook daadwerkelijk. Heel bijzonder. Ik ben niet bijgelovig, maar het lijkt wel alsof het in de sterren geschreven stond.”