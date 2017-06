De kampioen van Zwitserland betaalt Vitesse ongeveer 5 miljoen euro voor de topscorer, in de Eredivisie goed voor 20 goals en de man van de twee doelpunten in de bekerfinale tegen AZ. Met ook het vertrek van onder anderen huurlingen Lewis Baker, Nathan en Adnane Tighadouini is trainer Henk Fraser zeventig procent van zijn doelpunten kwijtgeraakt.

Omdat Vitesse duidelijke afspraken had gemaakt met Van Wolfswinkel, kwam het vertrek van de spits naar de Champions League-deelnemer niet als een verrassing. De man uit Woudenberg werd vorig jaar door technisch directeur Mo Allach voor 600.000 euro opgepikt bij Norwich City en wilde bij zijn oude liefde zijn loopbaan een nieuwe impuls geven. Bij goede prestaties en de komst van een interessante club zou Vitesse vervolgens meewerken aan een transfer. Een aanvallend ingestelde ploeg als Basel, in eigen land de absolute topclub, lijkt op het lijf van Van Wolfswinkel geschreven.

"Voor mij is dit een stap omhoog”, zegt Van Wolfswinkel, die in Zwitserland een driejarig contract heeft getekend. "Ik wil in een aanvallende ploeg spelen, waar ik veel kansen kan krijgen. Dat moet dus een topteam zijn. En uit Duitsland of Engeland komen die niet voor mij. Zo realistisch ben ik wel.”

Vitesse is met partnerclub Chelsea ook in gesprek over het huren van Tammy Abraham. De Engels jeugdinternational (19) heeft er al een seizoen als eerste elftalspeler opzitten, want afgelopen jaar werd hij verhuurd aan Championship-club Bristol City. Daar scoorde hij liefst 23 keer. Daarmee heeft de aanvaller zichzelf flink in de kijker gespeeld. Ook de naam van aanvallende middenvelder Mason Mount, uitgeroepen tot talent van het jaar, is gevallen bij Vitesse, dat ook volgend seizoen een paar spelers hoopt te huren van de topclub. Het is duidelijk dat de bekerwinnaar zich daarbij allereerst focust op de beste spelers van de Londense jeugdafdeling, die duidelijk van meerwaarde kunnen zijn.

"Met Chelsea werken wij ontzettend plezierig samen. Wij hebben onze wensen kenbaar gemaakt en zijn volop in gesprek”, aldus algemeen directeur Joost de Wit, die niet op namen wil reageren. "Het is duidelijk dat wij volgend seizoen een sterke, brede selectie willen hebben. Ook met het oog op de Europese wedstrijden.”