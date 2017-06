"Het was eind jaren tachtig. Ik reed toen in de ploeg bij Peter Post en was aan het trainen. Opeens kwam Hein Verbruggen daar aanzetten en hij ging een heel gesprek met me aan over dat ik het beste in de ploeg van Jan Raas kon gaan rijden", vertelt Breukink.

"Ik weet niet waarom dat was, misschien had Hein wel ruzie met Peter, dat zou zo maar kunnen. Tot op de dag van vandaag weet ik niet wat de echte reden was. Ik heb uiteindelijk niet naar Hein geluisterd. Maar toch vond ik het wel grappig, want dit specifieke moment typeerde Hein wel. Die wilde zich eigenlijk overal mee bemoeien. Daarom heeft hij zich waarschijnlijk ook opgeworpen tot een hoog bestuurder en groot leider.”

Lees in Telesport/De Telegraaf een premiumverhaal over Verbruggen.