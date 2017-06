"Niemand lijkt meer te weten hoe Hein Verbruggen de wielersport uit het amateurisme heeft getrokken”, zegt Van Gerwen enigszins verwonderd. "Het wielrennen werd halverwege de jaren tachtig gedomineerd door de Oostblok-landen, waardoor het professionele wielrennen totaal niks voorstelde. Als voorzitter van de bescheiden FICP (belangenvereniging voor profwielrennen, red.) heeft hij de wielersport naar een veel hoger niveau gebracht, zodat het profpeloton gescheiden werd van het amateurpeloton. Op die manier kon de sport doorgroeien. Later in zijn rol als voorzitter van de UCI zette hij belangrijke stappen voor de mondialisering van het wielrennen.”

Van Gerwen benadrukt dat Verbruggens betekenis voor het wielrennen ongekend groot is. "Misschien is hij ietwat te lang voorzitter van de UCI gebleven. Juist in zijn laatste termijn als preses kreeg hij steeds meer tegenstanders en ging hij zichzelf wellicht ietwat te autoritair opstellen. Juist dit beeld is bij veel mensen blijven hangen.”

Dat sommigen nu oordelen dat Verbruggen te weinig aan de dopingproblematiek heeft gedaan, bestrijdt Van Gerwen fel. "Hein was juist de enige die iets wilde en probeerde te ondernemen. Toen epo in de jaren negentig in alle sporten een probleem werd, staken andere sportbonden hun kop in het zand. Met beperkte middelen heeft Verbruggen het probleem van niet op te sporen bloeddoping proberen in te dammen. Helaas is hij daardoor enigszins de kop van jut geworden. Als we nu kijken waar de anti-dopingbestrijding in de topsport staat, dan hebben alle sporten veel te danken aan de moeizame en in die jaren niet te winnen strijd die Verbruggen en de UCI hebben geleverd.”

