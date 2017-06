Zo’n beetje hinkend op alleen zijn rechterbeen was het Amerikaanse golffenomeen nog steeds de beste in het US Open van 2008. Tien edities later ontbreekt hij na een vierde rugoperatie in de tweede major van het jaar en verscheen hij onlangs in het nieuws wegens een ongewild bezoekje aan de gevangenis.

Woods is een topsporter in verval, zoals er in het verleden zovelen waren. Het laatste gevalletje ’waterschade’, waarbij hij vier uur achter slot en grendel werd gezet, werd via social media breed uitgemeten. Een foto van de 41-jarige golfer, die ooit (zo lang lijkt het al geleden) de sport domineerde, toonde het beeld van een beschonken zwerver.

Agenten hadden Woods op maandag 29 mei om 2.00 uur ’s nachts aan de kant van de weg gevonden. Volgens het politierapport was hij in een diepe slaap verzonken achter het stuur van zijn zwarte Mercedes waar de motor nog van liep en de richtingaanwijzer knipperde. Twee lekke banden riepen tevens vragen op.

Foto: AP

Toen Tiger werd wakker geschud, was hij niet in staat om vragen te beantwoorden omdat hij steeds weer in slaap viel. Eenmaal uit de auto geholpen viel hij bijna om toen hij zijn schoenen wilde strikken. Een alcoholtest uitvoeren was onmogelijk, waarop de agenten Woods in de boeien sloegen en meenamen naar het bureau. Een paar uur later kwam zijn verklaring dat niet alcohol, maar een cocktail van medicijnen - vanwege zijn recente rugoperatie - zorgde voor zijn opmerkelijke gedrag.

„Ik had niet verwacht dat dit de reactie zou zijn op de mix van medicijnen. Het had niets te maken met alcohol”, zei Woods, die daar nog aan toevoegde: „Ik zal er alles aan doen om dit nooit meer te laten gebeuren.” Er gaan inmiddels geruchten dat hij verslaafd is aan het kalmeringsmiddel Xanax. Ook de pijnstiller Vicodin werd in zijn bloed gevonden.

Tijdens zijn vier uur durende celbezoek zullen zijn gedachten vaak terug zijn gegaan naar de momenten waarop hij vanwege zijn talloze fenomenale prestaties als golfer in het nieuws kwam. De dag waarop hij zijn vierde Masters-zege boekte bijvoorbeeld, in 2005. Zijn vele records. De 79 overwinningen op de PGA-Tour, waaronder veertien majors. Alle zullen ze de revue zijn gepasseerd.

Foto: AP

En juist deze nieuwe US Open-week zal hij terugdenken aan die 16e juni 2008. Toen hij mank over de baan van Torrey Pines strompelde en toch iedereen, onder wie Rocco Mediate in een play-off, zijn hielen liet zien. Vlak daarna moest Woods voor de tweede maal in korte tijd geopereerd worden aan zijn linkerknie. Dat bleek het begin van het einde. Zeker toen anderhalf jaar later ook nog zijn huwelijk met Elin Nordegren strandde, na bekendmaking van zijn seksverslaving.

Dat enorme schandaal en vele operaties aan zijn knie en rug later maakte Tiger drie weken terug – vlak voor zijn recente celbezoek – bekend dat hij eindelijk verlost was van de pijn aan zijn rug. „De operatie is goed gegaan en ik ben optimistisch dat dit mijn rug zal verlossen van de spasmen en pijn. Als ik volledig hersteld ben, kijk ik er naar uit om mijn normale leven weer op te pakken, zoals spelen met de kinderen en weer competitief meedoen als professionele golfer.”

Het is een terugkerende roep van de man die dertien jaar lang de onbetwiste nummer één van de golfwereld was. Iemand die leeft tussen hoop en vrees met de vraag of hij weer kan wedijveren met de huidige mondiale nummer 1 Dustin Johnson en bijvoorbeeld de van een ribkwetsuur herstelde Rory McIlroy.

De huidige nummer 922 van de wereld ligt voorlopig diep in de ’rough’ en misschien wel zo diep, dat hij zich er nooit meer uit slaat…