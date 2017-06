De 26-jarige Candese tennisser maakte vorige week bekend de samenwerking met Krajicek na een half jaar te beëindigen. Dat besluit was in onderling overleg genomen, aldus Raonic, de nummer zes van de wereld.

Knowles was in zijn tennisloopbaan succesvol in het dubbelspel, en won de Australian Open, Roland Garros en de US Open. In het enkelspel speelde de nu 45-jarige Knowles geen grote rol.