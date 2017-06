Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Arjen Robben is in zijn hoofd al bezig met zijn 'nieuwe' leven

29 min geleden

"Het komt steeds vaker voor dat ik me een beetje verheug op wat er na mijn carrière komt', aldus Arjen Robben in een interview met het Duitse sportblad Kicker. "Gedachten daarover zijn er steeds meer en dat wil ook wat zeggen. Het einde van mijn profloopbaan nadert, dat is de realiteit'', aldus de 33-jarige Robben, die bij Bayern München nog een contract heeft voor één jaar.