Ploegleider Dumoulin: ’Het had geen zin meer’

,,Het voelt alsof ik in de vierde week van de Giro zit. Ik ben gewoon heel moe”, zei de winnaar van de Ronde van Italië, die vanmiddag al via Milaan naar huis vliegt.

Dumoulin neem de komende dagen rust en hoopt woensdag tijdens het NK tijdrijden de scherpte te hebben om daar van start te gaan, evenals zondag 25 juni tijdens het NK op de weg. ,,Dat is voorlopig het doel, al weten we niet hoe hij er aan toe is. Hopelijk is hij na een klein weekje rust in staat om zich daar weer voor op te laden. Het had in ieder geval geen zin meer om hier verder te rijden”, aldus Reef.