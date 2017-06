Groenewegen zorgt voor twee op een rij

De Amsterdamse spurtbom, die zich voorbereidt op zijn tweede Tour de France, ging vroeg en kwam in de laatste honderd meter eigenlijk geen moment in gevaar. Max Walscheid van Sunweb kwam als tweede over de streep, vlak voor Moreno Hofland (Lotto-Soudal).

Marcel Kittel trapte in de sprint zijn ketting stuk en kwam niet in het stuk voor. De leidende positie van Primoz Roglic, die de gehele dag goed van voren werd gehouden door zijn teamgenoten van LottoNL-Jumbo, kwam zodoende niet in gevaar. De Sloveen had woensdag de gele trui gepakt door de proloog drie seconden sneller af te leggen dan Kittel. De Duitser van Quick-Step Floors hoopte donderdag met bonificatieseconden de leiding over te nemen.

Het was voor Groenewegen zijn vierde zege van het seizoen. Eerder won hij twee ritten in de Tour of Norway en één in de Tour de Yorkshire. LottoNL-Jumbo zag de zegeteller naar vijftien stijgen.

De tweede etappe van de Ster ZLM Toer leidde het peloton over 186 kilometer van Tholen naar Hoogerheide. Onderweg sloeg de peloton het wind in stukken, maar bij het ingaan van de finale waren de meeste renners gewoon weer bij elkaar. Er reden nog enkele coureurs voorop, maar op veertien kilometer van de streep waren zijn allemaal opgeslokt door het op hol geslagen peloton.