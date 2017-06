"Winnen is altijd lekker. Zeker met het oog op de Tour de France”, stelde Groenewegen - na afloop van de door waaiers gekenmerkte etappe - tevreden vast.

"Als ploeg hebben we de hele koers attent gereden. Onderweg hebben we een paar keer geprobeerd om het peloton in waaiers te trekken, maar daarvoor kregen we niet de juiste teams mee. De Ster ZLM Toer ligt ons goed. Mooi dat we hier vandaag weer de overwinning pakken."

Een dag eerder had Groenewegens ploegmaat Primoz Roglic de proloog al weten te winnen. De gele trui van de Sloveen kwam donderdag niet in gevaar.

Groenewegen gelooft in nog meer succes. "Met name in de etappes naar Buchten en Oss hoop ik mee te kunnen sprinten voor de winst", blikte Groenewegen, die eerder dit seizoen al in NOorwegen (twee keer) en Yorkshire won, ambitieus vooruit.