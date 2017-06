In de zesde minuut kwam Oranje op voorsprong dankzij Thierry Brinkman, die in twee instanties scoorde. In het tweede kwart liep de formatie van Caldas verder uit. Mirco Pruyser verlengde op doeltreffende wijze een schot van Floris Wortelboer.

Mink van der Weerden maakte in de derde fase de 3-0, door bij een strafcorner vernietigend uit te halen. Na een vloeiende aanval maakte Robbert Kemperman er in het laatste kwart 4-0 van.