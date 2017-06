Op haar Instagram-account plaatste de 35-jarige Amerikaanse een video waarin beelden zijn te zien van haar oefensessie. Bekijk hier de beelden.

Williams won afgelopen januari de Australian Open. Later bleek dat de 23-voudig grandslamkampioene op dat moment acht weken in verwachting was van haar eerste kind.

Novak Djokovic reageerde vol bewondering op zijn collega. "Hahahaha. Jij rockt, meid!", liet de voormalig nummer één van de wereld weten.